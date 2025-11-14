Региональная выплата красноярским контрактникам превысила 3 млн рублей

Власти Красноярского края в очередной раз в 2025 году повысили размер единовременной региональной выплаты для тех, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ. Теперь он составляет 3,1 млн руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Повышенная выплата положена жителям, заключившим контракт с МО РФ с 10 ноября по 26 декабря»,— говорится в сообщении краевого правительства.

Ранее сумма контракта составляла 1,7 млн руб. Таким образом рост составил более 80%. Еще в начале этого года сумма единовременной региональной выплаты в Красноярском крае была установлена в размере 400 тыс. руб. В начале июня ее увеличили до 1 млн руб., позднее — до 1,3 млн и 1,7 млн руб.

Валерий Лавский