США отменят пошлины на бананы, кофе и другие товары из четырех стран

Представитель Белого дома заявил, что США отменят пошлины на бананы, кофе и отдельные виды одежды и текстиля, импортируемые из Эквадора, Аргентины, Сальвадора и Гватемалы. При этом тарифы на прочие товары сохранятся на прежнем уровне — 15% для Эквадора и 10% для Аргентины, Гватемалы и Сальвадора.

По словам чиновника, рамочные соглашения, которые снимут пошлины и расширят доступ американских компаний к рынкам этих стран, должны быть окончательно согласованы в ближайшие две недели. Слова представителя Белого дома приводят Reuters и The Wall Street Journal, но не называют его имени.

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация президента работает над тем, чтобы снизить цены на эти и другие сельскохозяйственные товары. «В ближайшие пару дней вы увидите несколько важных заявлений, касающихся продуктов, которые мы не выращиваем в Соединённых Штатах, в том числе кофе, бананов, других фруктов и тому подобного. Это очень быстро снизит цены»,— сказал министр.

США импортируют кофе и бананы. Кофейные зерна страна в основном закупает у Бразилии, Колумбии и Вьетнама. Президент Дональд Трамп в апреле объявил всему миру торговую войну — он ввел пошлины, и в итоге цены на кофе в США в августе подорожали почти на 21% по сравнению с прошлым годом. То же самое коснулось и бананов: в октябре цены на них выросли на 5,4% с момента ввода пошлин.