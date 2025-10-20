Импортные пошлины Трампа подняли цены на кофе в США

Введение импортных пошлин на товары из десятков стран администрацией Дональда Трампа привело к резкому подорожанию чашки кофе в самих США. Об этом пишет CNN.

По данным Национальной кофейной ассоциации США, страна практически целиком обеспечивает внутренний спрос на кофе за счет импорта. Главные источники закупок зерна — Бразилия, Колумбия и Вьетнам. В июле все три вошли в список стран, на товары которых господин Трамп ввел повышенные импортные пошлины: Колумбия была «наказана» 10-процентным дополнительным сбором, Вьетнам — 20%, а Бразилия — 50%. При этом 30,7% поставок кофе в США приходятся как раз на Бразилию, еще 18,3% на Колумбию и 6,6% на Вьетнам.

Как итог действий администрации Трампа — розничные цены на кофе в стране подскочили в августе почти на 21% по сравнению с прошлым годом. Столь резкого подорожания кофе в США не было с 1997 года. В кофейнях цены выросли на $0,10 по сравнению с августом 2024 года. Средняя цена на чашку кофе по стране теперь составляет $3,52, при этом в Вашингтоне она обходится покупателям дороже всего — $4,21.

Кирилл Сарханянц