Уральца осудили на шесть лет за комментарий в поддержку теракта в военкомате

Центральный военный суд Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Нижних Серег (Свердловская область) Павла Яковлева (внесен в список экстремистов и террористов) к шести годам колонии строгого режима за одобрительный комментарий под постом о стрельбе в военкомате, сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Кроме реального срока, суд на три года запретил Яковлеву администрировать интернет-ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным обвинения, в сентябре 2022 года Павел Яковлев написал под новостью во «ВКонтакте» о стрельбе в военкомате Усть-Илимска (Иркутская область), учиненной местным жителем Русланом Зининым (внесен в список террористов и экстремистов), что одобряет его действия.

После объявления частичной мобилизации в 2022 году в Усть-Илимске Руслан Зинин с обрезом пришел в актовый зал местного военного комиссариата, где проходила встреча с военкомом. Он подошел к военкому и трижды прицельно выстрелил в него, тяжело ранив. Мужчина выжил. Суд приговорил Руслана Зинина к 19 годам колонии. Позже, в июле того же года, суд ужесточил ему наказание, назначив 20 лет лишения свободы.

В ходе следствия Павел Яковлев признал вину частично. В суде он утверждал, что его слова были неправильно истолкованы. Адвокат Яковлева подверг сомнению две лингвистические экспертизы, заявив, что их выводы неполные и неясные: эксперты ни указали, как пришли к выводу об одобрительности комментария, ни привели методик исследования.

Прокурор запрашивал у суда для подсудимого шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Он назвал отягчающим обстоятельством «общественную опасность преступления» и совершение преступления в период частичной мобилизации.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Урал» — «Пост перечитают во второй раз».

Артем Путилов, Полина Бабинцева