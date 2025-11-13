Пост перечитают во второй раз

Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство 52-летнего Павла Яковлева (признан террористом и экстремистом) о возобновлении следствия по его уголовному делу об оправдании терроризма. По данным обвинения, он написал одобрительный комментарий под постом о стрельбе в военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года. Вину он признал частично. Прокурор запросил для него шесть с половиной лет строгого режима. Теперь суд заново должен рассмотреть доказательства и провести прения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Центрального окружного военного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Центрального окружного военного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строитель из Нижних Серег (Свердловская область) Павел Яковлев (признан террористом и экстремистом) обвиняется по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Он был задержан в феврале за комментарий, написанный во «ВКонтакте» в сентябре 2022 года. Он написал под новостью о стрельбе в военкомате Усть-Илимска (Иркутская область), учиненной местным жителем Русланом Зининым (признан экстремистом и террористом в октябре 2023 года), что одобряет его действия.

В новости шла речь о стрельбе, произошедшей 26 сентября 2022 года во время частичной мобилизации в Усть-Илимске. Руслан Зинин с обрезом пришел в актовый зал местного военного комиссариата, где проходила встреча с военкомом. Он подошел к военкому и трижды прицельного выстрелил в него, тяжело ранив. Затем Зинин разлил горючую жидкость в нескольких местах и поджег. Когда он пытался уйти из издания, его задержали росгвардейцы. В январе 2024 года Первый Восточный окружной военный суд осудил на 19 лет. Позже, в июле того же года, суд ужесточил ему наказание, по итогу которого Руслану Зинину было назначено 20 лет.

В ходе следствия Павел Яковлев признал вину частично. По его словам, он написал комментарий без какого-либо умысла. С выводами проведенной лингвистической экспертизы он не согласился. На заседании суда он утверждал, что его слова лишь означали, что «Зилин молодец, потому что пришел в армию».

Прокурор на судебных прениях отметил, что в 2006 году Павел Яковлев уже был судим за особо тяжкое преступление (убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — что является отягчающим обстоятельством, так как это рецидив. Отягчающим обстоятельством заявлена «общественная опасность преступления» и совершение преступления в период частичной мобилизации.

По мнению гособвинения, оставленный комментарий содержал «признаки оправдания действий насильственного и разрушительного характера». Сторона обвинения отметила, что показания Павла Яковлева противоречивы и непоследовательны.

По совокупности всех этих факторов прокурор запросил у суда для подсудимого шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Адвокат указал на неверности двух лингвистических экспертиз. По его словам, их выводы неполные и неясные: эксперты ни указали, как пришли к выводу об одобрительности комментария, ни привели методик исследования.

На заседании 13 ноября подсудимый ходатайствовал о возобновлении следствия. Судья удовлетворил ходатайство. Теперь суд должен заново исследовать доказательства, выслушать гособвинителя и защитника в прениях.

Артем Путилов