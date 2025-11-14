Карлос Алькарас стал первой ракеткой мира по итогам 2025 года

Первой ракеткой мира по итогам 2025 года стал 22-летний испанец Карлос Алькарас. Это выяснилось после того, как в Турине в третьем туре группового турнира итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) он обыграл Лоренцо Музетти из Италии — 6:4, 6:1.

После этого прошлогодняя первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, снова претендовавший на лидерство в итоговом рейтинге, потерял шансы обойти Алькараса вне зависимости от результатов матчей последних трех дней Nitto ATP Finals. Алькарас, который уже завоевал в нынешнем сезоне восемь титулов, в том числе на Roland Garros и US Open, финиширует на первом месте в рейтинге АТР во второй раз. Впервые это ему удалось в 2022 году.

Выиграв все три матча в группе «Джимми Коннорс», Алькарас вышел из нее в полуфинал с первого места. Вторую путевку в play-off получил австралиец Алекс Де Минаур, который ранее в четверг обыграл американца Тейлора Фритца — 7:6 (7:3), 6:3. По итогам трех туров у Де Минаура, Фритца и Музетти оказалось по одной победе, но австралиец пробился дальше по дополнительным показателям.

В группе «Бьорг Борг» Синнер, имеющий уже две победы, гарантировал себе выход в полуфинал с первого места и в пятницу сыграет с американцем Беном Шелтоном, потерявшим шансы на продолжение борьбы. Субботний соперник Алькараса определится по итогам встречи Александра Зверева из Германии с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

