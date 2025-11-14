В Ярославской области достроили дома для расселения аварийного жилья

В Ярославской области завершено строительство четырех домов, что позволит расселить более 6,4 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом сообщили в правительстве области.

Многоквартирные дома (МКД) построили в Ярославле, Рыбинске, селе Глебово и поселке Каменники в Рыбинском округе. После ввода их в эксплуатацию ключи от квартир получат 467 человек, уточнил губернатор Михаил Евраев.

Всего в 2025 году в регионе строится восемь домов для расселения аварийного жилья. Два МКД уже сданы в Гаврилов-Яме и Семибратове. Продолжается строительство в Переславле-Залесском и Гаврилов-Яме. В последнем населенном пункте в начале ноября побывал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий в рамках проверки хода строительства.

Алла Чижова