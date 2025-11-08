Прокурор проверил возведение дома для расселения аварийного жилья в Гаврилов-Яме

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий проверил ход строительства многоквартирного дома для расселения аварийного жилья в Гаврилов-Яме и потребовал усилить контроль за работами. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Фото: Прокуратура Ярославской области

ООО «Стройкоммунэнерго» начало строить дом на 49 квартир в 2024 году в рамках муниципального контракта. Работы велись с отставанием от графика и с различными нарушениями, что стало для прокуратуры основанием для внесения представления главе Гаврилов-Яма. Итогом его рассмотрения стало расторжение контракта.

В сентябре 2025 года в рамках нового контракта к строительству приступил другой подрядчик — ООО «СтройСнабКомплект». Ход работ проверил прокурор Климент Юрздицкий.

«Подводя итоги проверки, прокурор области предупредил представителей заказчика и подрядчика об ответственности за ненадлежащее исполнение контракта, а также обратил внимание заместителя председателя регионального правительства и прокурора района на необходимость усиления контроля за ходом выполнения работ»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова