Подросток поджег зал кинотеатра в торговом центре «Авиапарк» в Москве

Подросток пронес горючую жидкость в зал кинотеатра, который находится в ТРЦ «Авиапарк» в Москве, и попытался устроить пожар. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Парень поджег несколько кресел, уточнили ТАСС в оперативных службах. Его задержала охрана и передала полиции. Посетителей эвакуировали. «Ъ» в МЧС сообщили, что заявок в пожарную службу по этому происшествию не поступало: возгорание потушили сотрудники торгового центра.

По данным прокуратуры, парень следовал «телефонным указаниям неизвестных». Пострадавших нет. Telegram-канал Baza сообщает, что это произошло во время показа фильма «Иллюзия обмана». Сеансы в кинотеатре отменили до конца вечера.