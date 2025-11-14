«Байкал Холдинг» потребовал с бывших менеджеров 1,4 млрд руб. убытков

«Байкал Холдинг», выпускающий питьевую воду Baikal, подал иск к бывшим топ-менеджерам, требуя взыскать с них более 1,4 млрд руб. убытков. В Арбитражный суд Иркутской области компания обратилась в сентябре 2025 года. Как следует из материалов дела, ответчиками выступают Руслан Коковин, Ринат Хабибрахманов, Александр Никулин, Екатерина Бардымова и Максим Сурнин.

Истец просил арестовать имущество и запретить господину Сурнину выезд из России, однако суд отказал в обеспечительных мерах. В «Байкал Холдинге» «Ъ» не ответили на запрос. Связаться с большинством ответчиков не удалось.

Корпоративный конфликт в холдинге, по данным «Ъ», тянется с 2024 года. Тогда дочерняя структура ГК «Море Байкал» оспаривала сделки бывшего гендиректора Руслана Коковина, включая продажу участка на территории завода компании в Иркутске. Сейчас господин Сурнин руководит АО «Снег», покупавшим этот объект.

Юристы связывают новый иск с развитием конфликта. «Руководители организации несут ответственность за причиненные их действиями убытки»,— пояснил адвокат Pen&Paper Денис Драгунов. По его словам, в таких случаях компании должны доказать недобросовестность или неразумность действий директоров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Присвоение в Сибири».