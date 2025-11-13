Глава Карелии опубликовал фото с места крушения истребителя Су-30

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в Telegram-канале фото с места крушения истребителя Су-30 под Петрозаводском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Главы Республики Карелия Фото: Официальный канал Главы Республики Карелия

«Как стало известно, погибшие летчики — это наши ребята, военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка»,— написал господин Парфенчиков. Прибывшие на место крушения истребителя экстренные службы продолжают свою работу, добавил губернатор республики.

Самолет Су-30 потерпел крушение около 19:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Карелии. Погибли два члена экипажа. Никто из жителей не пострадал, поскольку самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов. Причины крушения Су-30 пока не установлены.