Минобороны: Су-30 потерпел крушение в безлюдном месте в Карелии

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Карелии разбился истребитель Су-30. Самолет упал в безлюдном месте, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб»,— заявили в ведомстве. Инцидент произошел примерно в 19:00 мск. Кабина Су-30 рассчитана на двух членов экипажа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что самолет потерпел крушение в Прионежском районе. К месту падения направлены экстренные службы.

По данным Telegram-канала Baza, истребитель упал в лесном массиве, в районе озера Лососинское, неподалеку от аэродрома.