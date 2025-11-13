К проверке техосмотра автомобилей предложили подключить дорожные камеры

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту. «Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит»,— сказал «Ъ» директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, отметив, что особенно часто без ТО ездят легковые такси.

Сейчас техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков, однако до 30% транспорта, по данным Союза операторов ТО, игнорирует это требование. «Ввести автоматическую проверку наличия техосмотра логично и правильно,— считает глава объединения Максим Бурдюгов.— Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты».

Проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО). Как пояснил господин Ефремов, обе системы — «Паутина» и ЕАИСТО — находятся в ведении МВД, что позволит наладить обмен данными.

Представители отрасли такси к идее отнеслись с осторожностью. «Важно помнить, что сам факт прохождения ТО не говорит о том, что машина находится в надлежащем состоянии»,— заметил Антон Данилов-Данильян из РСПП. По данным «Ъ», фиксация нарушений может начаться в конце 2026 года, после модернизации системы «Паутина».

