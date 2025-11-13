Техосмотр проверят в потоке

Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке пройденного техосмотра (ТО) у транспортных средств прямо во время движения. ТО сегодня обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков — большая часть машин ездит без подтверждающих проверку документов. Операторы техосмотра предложение поддержали. Фиксация этого нарушения может начаться, по данным “Ъ”, в конце 2026 года. Представители отрасли такси к новому виду контроля отнеслись скептически: они утверждают, что перевозчики уже сейчас достаточно эффективно контролируют состояние парка.

Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в ходе выездного заседания комитета Госдумы по транспорту в четверг, 13 ноября, предложил ввести проверку техосмотра с помощью дорожных камер. Чаще всего без ТО ездят легковые такси, принадлежащие ИП, пояснил “Ъ” господин Ефремов. «Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит,— говорит он.— Есть проблема и с грузовиками, которые также не проходят проверки и выезжают на дорогу. Надо понимать, что если происходит ДТП по причине неисправности большегруза, то из-за большой массы машины наступает высокая тяжесть последствий».

Сегодня техосмотр обязателен для прохождения легковыми такси, грузовиками и автобусами. Периоды прохождения инспекции варьируются от полугода до двух лет в зависимости от типа и возраста транспортного средства. За отсутствие ТО применяется штраф в 2 тыс. руб. (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП). В 2024 году, по данным МВД, было оформлено 5,9 млн диагностических карт по итогам техосмотра легковых машин (в 0,8% случаев были выявлены неисправности), 2 млн — после ТО грузовиков (0,9% оказались неисправны), 606 тыс.— после ТО автобусов (3% оказались неисправны). Физлица—владельцы легковых авто обязаны проходить ТО только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию.

«С технической точки зрения автоматическая проверка наличия диагностических карт — задача вполне реализуемая,— говорят в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер).— Комплекс фиксирует и распознает госномер автомобиля — эту функцию штатно выполняет любая камера. Далее распознанный номер проверяется в единой базе данных на наличие действующей диагностической карты. Для реализации этого сценария необходимо реализовать взаимодействие между базами данных».

Со взаимодействием проблем не возникнет, уверен Сергей Ефремов, поскольку обе системы («Паутина», к которой подключены все камеры, и Единая автоматизированная система технического осмотра — ЕАИСТО) находятся в ведении МВД России.

«Ввести автоматическую проверку наличия техосмотра логично и правильно,— говорит глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.— Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты. Пробел необходимо устранять, так как до 30% транспортных средств, подлежащих ТО, игнорируют это требование». Союз ранее направлял обращение президенту и правительству, в котором просил в том числе подключить фотовидеофиксацию к контролю техосмотра. «Это решение повысит безопасность на дорогах — поддерживает идею представитель ассоциации операторов техосмотра "Ермак" Александр Васильев.— Уже очень много таксистов и владельцев грузовиков не проходят ТО».

«Идея усилить контроль за техосмотром в целом понятна,— говорит руководитель рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике Антон Данилов-Данильян.— Но важно помнить, что сам факт прохождения ТО не говорит о том, что машина находится в надлежащем состоянии. Цифровые технологии позволяют более эффективно решать этот вопрос. Таксомоторный рынок уже прошел серьезный этап цифровизации. Платформы ведут постоянный мониторинг состояния автопарка, в том числе через обязательные диагностики, проверки документов и оперативные механизмы блокировки».

Добавление еще одного «слоя контроля» может создать «ощущение системности», считает эксперт, но при этом увеличит нагрузку на инфраструктуру и риски возникновения ошибок.

Он напоминает, что камеры фиксируют лишь сам факт движения автомобиля, но не отражают реального состояния машины. «Любое новое решение должно быть соразмерно рискам и не превращаться в дублирование контроля ради самого контроля»,— резюмирует Антон Данилов-Данильян.

Предложение РСА прозвучало на следующий день после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому камеры будут использовать для проверки ОСАГО (см. “Ъ” от 13 ноября). Штрафы — от 800 до 3 тыс. руб.— за нарушение будут приходит не чаще одного раза в 24 часа. Новый закон начнет действовать после того, как МВД модернизирует систему «Паутина»: работы в рамках соответствующего контракта, по данным “Ъ”, завершатся к концу 2026 года. Одновременно с этим — как заложено в том же контракте — в системе появится и функционал по проверке диагностических карт по камерам. Таким образом, предложения РСА уже по факту находятся в проработке.

Иван Буранов