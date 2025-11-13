Президент Панамы заявил, что страна не станет плацдармом для действий против Венесуэлы
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что сообщения о возможной подготовке его страны к каким-либо «враждебным действиям против Венесуэлы» не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что обучение американских военных в Панаме осуществляется в рамках действующих двусторонних соглашений о сотрудничестве, передает EFE.
Фото: Adriano Machado / Reuters
«Панама не предоставит территорию для каких-либо враждебных действий ни в отношении Венесуэлы, ни в отношении какой-либо другой страны мира», — сказал господин Мулино (цитата по «Интерфаксу»).
Эти заявления последовали за сообщением ABC News, согласно которому американские военнослужащие прибыли в Панаму для тренировок в условиях сельвы. Хотя контингент невелик, телеканал предполагает, что в следующем году масштабы учений могут вырасти.
В Пентагоне подчеркнули, что тренировки не связаны с какой-либо операцией в Венесуэле, однако они проходят на фоне усиления присутствия ВМС США в Карибском море. По распоряжению президента Дональда Трампа, начиная с сентября США атакуют суда у берегов Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, имеют отношение к деятельности наркокартелей.