Рубио назвал лживым материал CNN о приостановке обмена разведанных с Британией

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложной информацию CNN о том, что Великобритания приостановила обмен разведанными с американской стороной о судах в Карибском море. По его словам, телеканал сослался на недостоверный источник.

«Вчера я видел репортаж CNN — не буду вдаваться в подробности, скажу только, что это лживая история. Что происходит сейчас: люди с визитными карточками, на которых указан адрес электронной почты правительства, становятся источниками информации. Они даже ничего не знают, но либо есть план действий, либо они хотят показать свою значимость, и это приводит к появлению множества историй, которые становятся все более популярными. Они либо неточные, либо вводят в заблуждение»,— сказал Марко Рубио журналистам в Канаде (цитата по сайту Госдепартамента).

В материале CNN ссылался на источники, «знакомые с ситуацией». По их словам, месяц назад Великобритания решила не передавать США разеданные о ситуации в Карбиском море, поскольку не хочет быть причастной к американским атакам по судам. Лондон, как писал телеканал, считает действия Вашингтона незаконными.

С сентября по приказу президента Дональда Трампа США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. В результате погибли свыше 70 человек. Администрация США обосновывает свое право на атаки тем, что наркоторговцы представляют непосредственную угрозу для американских граждан.

Лусине Баласян