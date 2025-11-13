Fox News: Госдеп внесет «Антифа»-группировки из ЕС в список террористов

Госдеп США внесет четыре группировки из ЕС, связанные с движением «Антифа», в список иностранных террористических организаций и специально обозначенных глобальных террористов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Речь идет о четырех группировках из Германии, Италии и Греции. Их обвиняют в организации или проведении взрывов, перестрелок и других политически мотивированных нападений, сообщил телеканал.

Если Госдеп внесет группировки в список иностранных террористов, их члены лишатся возможности въезда в США. Кроме того, к уголовной ответственности смогут привлечь всех, кто финансирует террористические группы или вступает в сговор для оказания им материальной поддержки.

Это первый случай, когда американское правительство поместит связанные с «Антифа» группировки в список иностранных террористов. Как отмечает Fox News, таким образом Госдеп расширит директиву президента США Дональда Трампа о борьбе с внутренним терроризмом до международного масштаба.

23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Накануне, 10 сентября, правый активист Чарли Кирк получил смертельное пулевое ранение из винтовки. Вскоре губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что в винтовке, из которой стрелял подозреваемый в убийстве активиста, были обнаружены пули с выгравированными надписями. На одной из пуль было написано «Получи, фашист».

У движения «Антифа» нет единой централизованной структуры, а термин часто используют для обозначения всех противников фашизма.