Парфенчиков: при крушении Су-30 в Карелии пострадавших на земле нет

В результате крушения истребителя Су-30 в Прионежском районе Карелии пострадавших среди местных жителей нет, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Никто из жителей не пострадал — самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов», — написал господин Парфенчиков. Как сообщили в Минобороны, самолет упал в безлюдном месте.

Согласно информации Telegram-каналов, падение произошло в лесном массиве под Петрозаводском, в районе озера Лососинское, неподалеку от аэродрома.

По данным Минобороны, оба члена экипажа погибли. Истребитель выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на самолете не было. Крушение произошло около 19:00 мск.

Су-30 — многоцелевой истребитель поколения 4+. Экипаж — 2 человека. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, блокирования аэродромов противника, ударов по наземным и морским объектам.

«Ведется работа по установлению причин падения истребителя», — уточнил глава региона Артур Парфенчиков. По его словам, экстренные службы уже добрались до района падения самолета. В частности, на месте крушения работает председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.