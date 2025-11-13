Кадровый дефицит в промышленности Петербурга составляет до 10 тыс. сотрудников

Кадровая потребность петербургской промышленности на данный момент составляет от 6 тыс. до 10 тыс. сотрудников. Об этом сообщил журналистам глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас мы по заявкам, которые оставляются на различных порталах нашими промышленниками, в том числе на портале "Петербург заводской", можем говорить, что потребность кадров в промышленности в Петербурге — от 6000 до 10 000 сотрудников на сегодняшний день. Действительно такая нехватка существует»,— цитируют господина Ситова «Ведомости Северо-Запад».

По словам председателя КППИиТ, нехватка активно замещается постоянной подготовкой кадров по инженерным специальностям и выпуском кадров среднего специального образования, а также развитием роботизации предприятий. В частности, по итогам прошлого года в Петербурге насчитывалось около 2 тыс. промышленных роботов — на 39% больше, чем в 2023-м.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что на программу роботизации предприятий в 2026 году власти Санкт-Петербурга намерены выделить 200 млн рублей.

Андрей Цедрик