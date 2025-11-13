Четыре ярославских села приобретут статус исторических поселений

Четыре населенных пункта Ярославской области в скором времени получат статус исторических поселений регионального значения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский храм в селе Курба

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Казанский храм в селе Курба

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Статус планируют присвоить селам Смоленское в Переславском округе, Курба в Ярославском округе, Большое Село, Ермаково в Пошехонском округе. Ранее в этом году в число исторических поселений регионального значения включили девять населенных пунктов: Поречье-Рыбное, Вятское, Великое, Нагорье, Закобякино, Кукобой, Заозерье, Середа и Прозорово. В каждом населенном пункте выделили исторически ценные градоформирующие объекты.

Присвоение статуса исторических поселений позволяет населенным пунктам получить федеральную поддержку на благоустройство. Так, Вятское уже стало победителем X Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды и получит на свой проект почти 70 млн руб. Планируется благоустроить территорию в границах улиц Советской, Середской, 1-й Набережной — установить две сцены, подиум для бюста Александра II, смотровую площадку со скульптурой «Вятский ангел», создать небольшие зоны отдыха с различными лавками и шезлонгами.

Алла Чижова