Объем экспортных перевозок удобрений в порты Северо-Запада увеличился на 21,8%

По итогам десяти месяцев текущего года в адрес портов Северо-Запада было перевезено в общей сложности 26,2 млн тонн удобрений. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 21,8%, уточняется сообщении.

Лидером по объемам погрузки удобрений на сети РЖД за январь-октябрь 2025 года стала Мурманская область (12,7 млн тонн; +2,4%), отметили в ОЖД.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в целом погрузка на сетях ОЖД в Мурманской области с начала года выросла на 1,8% и составила 24,4 млн тонн.

