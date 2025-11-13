Тамбовская область получит 150 млн субсидий на развитие промышленности

Правительство России выделит Тамбовской области 150 млн руб. на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Субсидия из резервного фонда предусмотрена на реализацию не менее пяти промышленных проектов с объемом инвестиций не менее 40 млн руб. Это следует из распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина, опубликованного на сайте правительства РФ.

Согласно документу, Минпромторг должен заключить соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 дней и представить отчет о целевом использовании средств до 1 февраля 2026 года. Планируется, что объем отгруженной промышленной продукции по реализованным проектам составит не менее 36 млн руб. Отмечается, что в Тамбовской области уже запланирована модернизация действующего производства литых заготовок, а также расширение производства комплектующих изделий, изделий из стекла, емкостного оборудования, трикотажных и вязаных изделий. Конкретные юридические лица не называются.

Всего на докапитализацию фондов развития промышленности дополнительно выделено 1,4 млрд руб., которые распределят между шестью регионами, включая Хабаровский край, Чеченскую Республику, Вологодскую, Калининградскую, Ростовскую и Тамбовскую области. Благодаря докапитализации будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов, средства которых пойдут на реализацию инвестиционных проектов.

В августе регионально правительство сообщало, что ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестпроект по расширению производства стоимостью 52 млн руб. Большую часть средств — 41 млн руб. — ФРП Тамбовской области предоставил инвестору в виде льготного займа.

Ульяна Ларионова