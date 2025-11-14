Российский нефтеэкспорт упал в деньгах и в объемах

Спрос на нефть в мире в 2025 году увеличится на 788 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из ноябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Октябрьский прогноз предполагал меньший прирост — на 710 тыс. б/с. Несколько выше оказалась и оценка МЭА для 2026 года: увеличение на 770 тыс. б/с против 699 тыс. месяцем ранее. Таким образом агентство прогнозирует, что в 2025-м глобальный спрос на нефть составит 103,8 млн б/с, в 2026-м — 104,6 млн б/с. Основной вклад в рост показателя в этом и в следующем году, как ожидается, внесут США, Китай и Нигерия.

Между тем ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти) в своем ноябрьском отчете сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,3 млн б/с в 2025 году и 1,38 млн б/с в 2026-м. В итоге в картеле ждут, что потребление нефти составит 105,14 млн б/с и 106,52 млн б/с в этом и следующем году соответственно.

Мировое предложение нефти, по оценкам МЭА, будет расти быстрее, чем ожидалось: нынешний прогноз предполагает его увеличение на 3,1 млн б/с в этом году и 2,5 млн б/с в следующем — обе оценки повышены на 100 тыс. б/с на фоне планов ОПЕК+ (см. график) быстрее сворачивать добровольные ограничения на добычу. Ожидается, что мировые поставки в результате составят 106,3 млн б/с в 2025 году и 108,8 млн б/с — в 2026-м.

Из данных агентства следует, что в октябре российский нефтеэкспорт несколько сократился: поставки нефти снизились на 110 тыс. б/с, до 5 млн б/с, нефтепродуктов — на 40 тыс. б/с, до 2,3 млн б/с (это минимум с 2017 года). В совокупности со снижением цен на Urals динамика сказалась на доходах РФ от нефтеэкспорта: они сократились на $0,38 млрд к показателю сентября и составили $13,1 млрд.

В прошлом октябре доходы оценивались в $15,6 млрд, и о возвращении к такому уровню речи пока не идет: на этой неделе дисконт на российскую нефть резко вырос — скидки на Urals в портах Балтики и Черного моря достигли почти $20 за баррель (см. “Ъ” от 12 ноября). Причина роста — американские санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Дополнительное давление на нефтяные цены, по всей видимости, оказывают компании из Индии. Эта страна уже попала под действие «вторичных пошлин» за импорт российской нефти и теперь стремится закупать ее на более выгодных условиях. Параллельно Индия, по данным Bloomberg, ищет замену сырью из РФ: ее закупки нефти из США и стран Ближнего Востока растут.

Кристина Боровикова