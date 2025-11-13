«Единая Россия» предложила выделить фонду «Защитники Отечества» еще 7,7 млрд рублей

«Единая Россия» (ЕР) предложила выделить 7,7 млрд руб. дополнительного госфинансирования на работу фонда «Защитники Отечества». Соответствующую поправку думская фракция партии внесла ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Как написал в Telegram-канале замруководителя думской фракции ЕР Дмитрий Вяткин, такое финансирование позволит фонду охватить в своей деятельности около 400 тыс. участников СВО.

С учетом уже выделенного финансирования бюджет фонда на следующие три года превысит 50 млрд руб.

Основное направление работы «Защитников Отечества» — социальное сопровождение ветеранов боевых действий на Украине и их семей. Фонд помогает в получении выплат, медицинской реабилитации, лекарственном обеспечении, психологической помощи и трудоустройстве.

27 октября президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранском статусе участников СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы по соглашению с Министерством обороны. Бывшие заключенные были последней категорией участников боевых действий на Украине, не получавших ветеранских льгот. Еще в феврале 2025 года с предложением исправить эту ситуацию выступила председатель фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны Анна Цивилева.

Степан Мельчаков