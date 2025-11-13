Вице-мэра Ялты отправили в СИЗО по делу о коррупции

Заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову отправили на два месяца в СИЗО. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.

Вице-мэра Ялты, которая также возглавляет управление капитального строительства администрации курортного города, задержали 12 ноября по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Одновременно в администрации Ялты прошли оперативные мероприятия, силовики провели выемку документов.

По данным ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю, в 2022 году Ирина Беломестнова получила от директора местной строительной компании взятку в размере 2,5 млн руб. В обмен на это она обещала способствовать получению госконтракта на ремонт и реконструкцию детского сада для стройфирмы.

Суд избрал фигурантке уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2026 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь