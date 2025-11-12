В Крыму задержали вице-мэра Ялты

Правоохранительные органы задержали в Крыму заместителя главы администрации Ялты. Об этом сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева. По ее словам, представители правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в администрации Ялты.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте»,— написала госпожа Курлаева в своем Telegram-канале.

Фамилию задержанного чиновника не сообщают.

Ранее с официального сайта администрации Ялты была удалена страница заместителя главы администрации курортного города—начальника департамента строительства и благоустройства администрации Ялты Ирины Беломестновой.

Александр Дремлюгин, Симферополь