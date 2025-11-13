Строительство второй очереди Пулково планируют начать 2027 году

Начало строительства второй очереди аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге запланировано на 2027 год. Об этом заявил председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков.

«Вторая очередь Пулково — этот проект предусматривает расширение всего терминала комплекса, строительство других объектов инфраструктуры с учетом увеличения пассажиропотока»,— заявил Иван Складчиков (цитата по «Интерфаксу»). Проект планировки территории планируется принять в 2026 году после внесения изменений в правила землепользования и застройки в декабре этого года, отметил он.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил в сентябре 2023 года, что работы по строительству второй очереди Пулково должны начаться до середины 2025-го. Генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев оценил проект в 200 млрд руб.

Строительство второй очереди Пулково планируется в три этапа. Срок их реализации зависит от достижения аэропортом показателей пассажиропотока. Работа над первым этапом началась после превышения отметки в 15,4 млн пассажиров в год. Реализовать вторую фазу планируется к 2031 году. Ее запуск запланирован на 2035 год, завершение — на 2040-й. Этап предполагает строительство инфраструктуры для международных направлений при достижении 7 млн пассажиров. Третья фаза предусматривает строительство нового терминала при дальнейшем росте трафика. Окончание строительство планируется в 2041 году.