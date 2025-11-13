Оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе опубликовал расписание Игр

Оргкомитет летней Олимпиады, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе, опубликовал расписание Игр. В нем есть одна особенность, связанная с двумя видами спорта, в которых разыгрывается наибольшее количество медалей.

В Лос-Анджелесе, в отличие от предыдущих Олимпиад, соревнования по легкой атлетике и плаванию поменяли местами. Пловцы будут состязаться на второй неделе, а легкоатлеты — на первой. Именно женская легкоатлетическая стометровка — дисциплина, в которой в сентябре в Токио звание чемпионки мира завоевала американка Мелисса Джефферсон-Вуден,— станет главным хитом первого соревновательного дня Олимпиады: он приходится на 15 июля.

Еще один примечательный момент, касающийся расписания,— наличие в нем исключительного по насыщенности дня. Речь идет о 23 июля. Оргкомитет назвал этот день, предпоследний в календаре Олимпиады, «суперсубботой». В его рамках будет разыграно 26 комплектов наград, в том числе в полутора десятках финальных матчей в командных видах.

Есения Меркурьева