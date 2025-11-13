Против депутата Госдумы Вороновского возбудили дело о взятке

В отношении лишенного неприкосновенности депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Вороновского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК), сообщил источник «Ъ». Его статус по делу — подозреваемый. Он не задержан. Расследованием ведет Главное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным «Ъ», после снятия неприкосновенности Анатолия Вороновского допросили. При ответе на некоторые вопросы следователя он воспользовался 51 статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких.

Анатолий Вороновский сдал следствию все документы, которые он может использовать для того, чтобы покинуть страну. Депутат обязался является к следователю по первому требованию. В связи с этим, как сообщил источник «Ъ», следствие решило не проводить его задержание.

Представление о снятии неприкосновенности с депутата в Госдуму обратился генпрокурор Александр Гуцан 31 октября. В представлении говорилось, что у надзорного ведомства есть подозрения, согласно которым депутат причастен к коррупционным эпизодам на общую сумму 25 млн руб. 11 ноября на пленарном заседании Госдумы с Анатолия Вороновского единогласно сняли депутатскую неприкосновенность.

О том, в чем подозревают Анатолия Вороновского и как проходили следственные действия — в материале «Ъ».