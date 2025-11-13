Абхазия более чем в два раза увеличила экспорт лимонов в Россию

Осенью Абхазия значительно увеличила экспорт лимонов в Россию, более чем удвоив объем поставок по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Государственного таможенного комитета республики, с начала цитрусового сезона в Россию было поставлено 196 тонн лимонов, тогда как годом ранее — всего 85 тонн.

Помимо лимонов выросли и поставки мандаринов. С начала сезона в Россию из Абхазии ввезли 4,3 тыс. тонн мандаринов, что на 716 тонн больше, чем в прошлом году. Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства Абхазии, до конца сезона, который продолжается до марта, будет экспортировано около 33 тыс. тонн мандаринов.

Кроме того, увеличились поставки фейхоа — 1 014 тонн против 887 тонн в 2024 году. Экспорт хурмы в этом сезоне составил 176 тонн, что на 2 тонны меньше уровня прошлого года.

В рамках взаимного товарообмена Абхазия импортирует мороженое из Вологодской области. С января по октябрь 2025 года объем поставок составил 8 тонн. В целом, Вологодская область экспортировала 574 тонны мороженого в страны Азии и Африки, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.