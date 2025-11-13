Очередной пожар произошел на нелегальной свалке близ Московского шоссе

В Нижнем Новгороде локализовано очередное возгорание на территории несанкционированной свалки в районе Московского шоссе. По данным городской администрации, участки, на которых появилась эта свалка, относятся к землям Балахнинского лесхоза. По словам очевидцев, пожар начался вечером 12 ноября.

В локализации возгорания принимали участие МКУ «ГОЧС Нижнего Новгорода», АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывшее АО «Теплоэнерго»), МБУ «РЭД» и «Дорожник». Работы по тушению будут продолжены.

В мэрии сообщили, что незаконное складирование отходов было выявлено в 2022 году, жилых строений на этой территории нет. Ранее в слоях мусора уже неоднократно случались пожары. Как писал «Ъ-Приволжье», органы власти перекладывают друг на друга ответственность за то, кто именно должен ликвидировать эту свалку.

Андрей Репин