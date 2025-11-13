Чистая прибыль МТС за девять месяцев упала на 50,9%

Выручка группы МТС (MOEX: MTSS) за девять месяцев 2025 года выросла на 14,1%, до 584,7 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО за период. При этом скорректированная чистая прибыль за девять месяцев 2025 года сократилась на 50,9%, до 13,7 млрд руб.

OIBDA выросла на 11,7% год к году, до 207,9 млрд руб. Общий долг составил 741,4 млрд руб., чистый долг за третий квартал — 426,3 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA за третий квартал — 1,6. Падение чистой прибыли вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин во время созвона с инвесторами 13 ноября связывал с давлением процентной ставки.

Доля выручки экосистемы в группе составила 41%. В интервью «Ъ» президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев говорил, что компания нацелена на 50-процентную долю в 2026 году.

При этом капитальные затраты группы не изменились год к году и составили 94,2 млрд руб., тогда как свободный денежный поток (FCF) без учета банка упал на 98,1%, до 400 млн руб. «На уровень FCF оказывает влияние рост процентных платежей на фоне высокой ключевой ставки и рост платежей по налогу на прибыль на фоне повышения ставок налога»,— заявили в пресс-службе компании.

В разговоре с инвесторами господин Катунин заявил, что МТС будет продолжать придерживаться своей дивидендной политики (не менее 35 руб. на бумагу). «Мы платим из нераспределенной прибыли по РСБУ. Этой прибыли хватит, чтобы выполнить обязательства по действующей дивидендной политике. Основной источник пополнения — это, естественно, чистая прибыль текущего периода, а также невыплаченные дивиденды в прошлые годы по бумагам, депонированным под депозитарную программу»,— сказали в пресс-службе компании.

Алексей Жабин