Три российских шахматиста пробились в 1/8 финала Кубка мира

Российские шахматисты Даниил Дубов, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко вышли в 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в индийском штате Гоа.

В четвертом раунде россияне одолели своих соперников на тай-брейках, поскольку по итогам двух партий с классическим контролем времени не удалось выявить победителей. Даниил Дубов обыграл индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи со счетом 2,5:1,5, Алексей Гребнев одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом — 2,5:1,5, а Андрей Есипенко оказался сильнее немца Винсента Каймера — 4:2.

За выход в четвертьфинал Кубка мира Гребнев и Есипенко поспорят друг с другом. Дубов сыграет с американским гроссмейстером Сэмом Шенклэндом. Партии пройдут соответственно 14 и 15 ноября, в случае необходимости тай-брейки состоятся 16 ноября.

Кубок мира, призовой фонд которого составляет $2 млн, завершится 27 ноября. В нем принимают участие 206 шахматистов, которые соревнуются в формате нокаут-турнира. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.

Таисия Орлова