Полицейские раскрыли сеть интим-салонов в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией после раскрытия сети интим-салонов. Всего силовики ликвидировали пять борделей. Задержаны 37 человек, включая двух организаторов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Салоны находились в Приморском, Центральном, Василеостровском и Выборгском районах Петербурга. Среди задержанных — восемь сотрудников административного персонала и 27 девушек, оказывавших интимные услуги. Последних привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе ведомства отметили, что в качестве администраторов заведений организаторы привлекали своих знакомых. Во время обысков полиция изъяла мобильные телефоны, листы с расценками, записи чернового учета и другие носители информации, передает 47channel.

В мае полицейские ликвидировали сеть борделей, действовавших в Санкт-Петербурге с 2022 года. Тогда задержали 12 организаторов противоправной деятельности и 15 работниц интим-салонов. По данным правоохранителей, доход злоумышленников достигал 2 млн руб.

Никита Черненко