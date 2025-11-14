Мурат Гассиев подерется с Кубратом Пулевым за пояс WBA и встречу с Мозесом Итаумой

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала победителя боя между болгарином Кубратом Пулевым и россиянином Муратом Гассиевым за титул так называемого регулярного чемпиона структуры в супертяжелом весе, который состоится в Дубае 12 декабря, встретиться в следующем году с британцем Мозесом Итаумой. Об этом сообщил Sky Sports и еще ряд источников.

Боксер Мурат Гассиев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для Гассиева эта новость означает шанс вернуться на элитный уровень, на котором он выступал несколько лет назад. На излете прошлого десятилетия этот боксер, тогда еще совсем молодой, завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), одержав несколько ярких побед. В 2018 году он даже дрался за титул абсолютного чемпиона с куда более опытным соперником — украинцем Александром Усиком, но уступил ему. После этого оба боксера практически синхронно перешли в супертяжелый вес. Но если Усик и в нем добился колоссальных успехов и сейчас владеет всеми четырьмя чемпионскими поясами, то Гассиев ограничивался поединками с оппонентами из «второго эшелона» вроде американца Джеремайи Милтона: его он досрочно одолел в августе.

Ветеран Кубрат Пулев, который дрался за чемпионский титул, правда, безуспешно, с такими знаменитостями, как украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа, станет для Мурата Гассиева первым элитным, пусть с оговорками, противником в супертяжелом весе, а стоящий на кону пояс — первым достаточно ценным призом в нем. Возможность встретиться затем с Мозесом Итаумой (тому, чтобы матч состоялся, нужно в январе справиться с американцем Джермейном Франклином) — приз, возможно, еще ценнее. Дело в том, что Итауму считают одной из ярчайших звезд новой генерации боксеров-профессионалов. Несмотря на юный по меркам вида возраст, он успел провести 13 поединков и во всех одержал победы. В последнем, который прошел в августе, Итаума уже в первом раунде нокаутировал топового соперника — своего соотечественника Диллиана Уайта.

Арнольд Кабанов