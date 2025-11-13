В Липецкой области переизбрали двух глав округов

Советы депутатов Чаплыгинского и Данковского округов Липецкой области переизбрали глав. На посту в первом муниципалитете продлили полномочия Юрия Сазонова, во втором — Валерия Фалеева. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Юрий Сазонов родился в 1962 году в селе Дубовом Чаплыгинского района. В 2011 году он стал выпускником Мичуринского государственного аграрного университета, получив диплом по специальности «Ученый-агроном». С 2018 года господин Сазонов занимает пост главы администрации Чаплыгинского района.

Валерий Фалеев родился в 1971 году в селе Бигильдине Данковского района. Окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I. Начал карьеру в агропромышленном комплексе в 1993-м. В 2011 году перешел на работу в администрацию муниципалитета, который возглавил в марте 2014-го.