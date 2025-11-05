Олег Семенихин избран главой Елецкого округа Липецкой области
Совет депутатов Елецкого округа Липецкой области единогласно избрал главу муниципального образования. За кандидатуру Олега Семенихина проголосовали 22 депутата, ранее он занимал должность главы Елецкого района. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Олег Семенихин руководит муниципалитетом с 2013 года
Фото: администрация Елецкого округа Липецкой области
Олег Семенихин родился в 1969 году в селе Казаки Елецкого района. В 1991 году он окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени Ленина по специальности «Энергетические установки», в 2003 году — липецкий филиал Воронежского института МВД по специальности «Юриспруденция». В 1991–1995 годах господин Семенихин служил на флоте в должности командира электротехнической группы подводной лодки и участвовал в трех боевых походах. Затем он перешел в органы внутренних дел. Сначала работал участковым уполномоченным в селе Казаки, потом следователем и оперуполномоченным отдела по борьбе с экономической преступностью. В 2000 году возглавил ОБЭП елецкого райотдела. В 2009–2011 годах был первым заместителем начальника управления по борьбе с экономической преступностью УВД по Липецкой области. Затем до 2013 года работал первым замначальника — начальником полиции управления МВД по Липецку. С 2013 года — глава Елецкого района.
На прошлой неделе стало известно, что главой Усманского округа Липецкой области избрали Владимира Мазо.