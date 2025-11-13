За взрывом пошли посадки

От четырех с половиной до пяти лет лишения свободы получили трое фигурантов уголовного дела о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода, где складские помещения арендовала компания по производству салютов «Пиро-Росс». Подсудимые признаны виновными в гибели девяти человек, а еще трое в результате ЧП получили увечья. Причиненный материальный ущерб физическим и юридическим лицам превысил 1,3 млрд. руб.

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде Сергей Чанкаев получил самый большой срок — пять лет

Фото: Владимир Гердо / ТАСС По делу о взрыве в Сергиевом Посаде Сергей Чанкаев получил самый большой срок — пять лет

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Уголовное дело в отношении бывшего технического директора некогда крупной пиротехнической подмосковной компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, гендиректора ставшего правопреемником обанкротившегося весной 2023 года «Пиро-Росс» ООО «Залп» Александра Варенова и заместителя директора по производству этой фирмы Олега Юрова Сергиево-Посадский горсуд рассматривал с мая нынешнего года. За это время состоялось около четырех десятков заседаний. Все фигуранты обвинялись ГСУ СКР в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинении тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

В ходе прений гособвинитель на основании доказательств, собранных ГСУ СКР, требовал приговорить Сергея Чанкаева к шести годам колонии общего режима, а двух других подсудимых — к пяти с половиной. Впрочем, судья Евгения Степанова сочла возможным назначить каждому из так и не признавших своей вины коммерсантов на год меньше запрошенного прокурором. При этом гражданские иски признанных потерпевшими родственников погибших, а также юридических лиц, которым был причинен ущерб, суд оставил без рассмотрения, указав, что они могут быть рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.

Как установили следствие и суд, фигуранты уголовного дела, осуществляя руководство организацией, занимающейся производством пиротехники, проявили преступную небрежность, допустив незаконное хранение пороха массой не менее тонны на складе, расположенном в городе Сергиевом Посаде в Московской области.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (проспект Красной Армии, 212в), как рассказывал “Ъ”, произошел 9 августа 2023 года. Сдетонировал дымный ружейный порох, хранившийся на кирпичном складе, арендуемом компанией «Пиро-Росс». В результате ЧП погибли девять человек, трое получили тяжелые увечья, а еще более сотни самостоятельно обратились за медицинской помощью. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств. Материальный ущерб физическим и юридическим лицам следствие оценило в сумму свыше 1,3 млрд руб.

Главный подозреваемый в этом деле появился практически сразу. Им стал основатель и технический директор компании «Пиро-Росс» 70-летний Сергей Чанкаев.

Он был задержан, а Сергиево-Посадский горсуд отправил его в СИЗО.

Александра Варенова и Олега Юрова задержали уже ближе к окончанию расследования — в конце 2024 года. Последний, как установило следствие, по совместительству работал также контролером отдела технического контроля в «Пиро-Росс». Им тоже предъявили обвинение, а Басманный суд Москвы (дело к тому времени в свое производство забрал центральный аппарат СКР) отправил обоих под арест.

Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (9 августа 2023 года)

Фото: МЧС России / ТАСС Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (9 августа 2023 года)

Фото: МЧС России / ТАСС

В ходе расследования уголовного дела, отметили в СКР, было собрано достаточно доказательств причастности фигурантов уголовного дела к инкриминируемым деяниям, в том числе проведены судебно-медицинские, взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая и взрывотехнологическая экспертизы.

Если причину ЧП в ходе расследования установить удалось — ею стало ненадлежащее хранение пороха, то что конкретно вызвало взрыв мощностью около 400 кг в тротиловом эквиваленте, так и осталось неясным.

По данным источника “Ъ”, та же взрывотехническая экспертиза ответа на вопрос, из-за чего сдетонировала тонна пороха, ответа дать не смогла. Между тем, как узнал “Ъ”, в разделенном на две части кирпичном складском помещении на момент происшествия хранилось пять тонн дымного ружейного пороха: одна отдельно и еще четыре — в соседнем отсеке, через кирпичную стену. Они каким-то чудом не сдетонировали. В противном случае город ждали бы поистине катастрофические последствия.

Из материалов дела следует, что к гибели людей и крупному материальному ущербу привело «игнорирование имеющихся на предприятии системных нарушений требований промышленной безопасности», о которых Сергею Чанкаеву и остальным фигурантам было «достоверно известно».

Защита осужденных вынесенный приговор намерена обжаловать.

Олег Рубникович