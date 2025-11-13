Суд прекратил производство по иску юристов к Минюсту из-за адвокатской монополии

Замоскворецкий районный суд Москвы прекратил производство по коллективному иску юристов к Минюсту из-за так называемого законопроекта об адвокатской монополии. Решение суда было принято 11 ноября. Официально пресс-служба столичных судов общей юрисдикции объявила об этом сегодня.

Истцы считают, что Минюст незаконно проявил бездействие, уклонившись от «обязанности по соблюдению процедуры оценки регулирующего воздействия законопроекта». Суд решил, что материалы иска не указывают на нарушения со стороны госоргана: «Из представленных материалов не усматривается очевидных нарушений, затрагивающих права и свободы административных истцов в рамках конкретного публичного правоотношения… заявленные требования административных истцов носят абстрактный характер и не связаны с защитой прав».

Одна из истцов, юрист Екатерина Гуленкова, сообщила о несогласии юристов с решением суда. «Знаете, у меня нет цензурных слов для комментария. Конечно, мы будем это обжаловать», — написала юрист в Telegram-канале.

Прозванная «законом об адвокатской монополии» инициатива Минюста содержит положение, в соответствии с которым представлять интересы граждан в суде смогут только лица со статусом адвоката. На данный момент это могут быть граждане с высшим юридическим образованием.

В конце октября СМИ писали со ссылкой на источники, что реформу судебного представительства от Минюста отложили на неопределенный срок.