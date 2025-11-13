Банк «Йошкар-Ола» разместил 260 млн рублей в депозит Банка России

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) разместил в депозит Банка России сроком на один день в рамках операции «овернайт» 260 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сделка является некрупной и выполнена в рамках обычной хозяйственной деятельности. Сумма сделки составляет 12,24% от балансовой стоимости активов банка (2,12 млрд руб. на 1 июля 2025 года).

Ранее сообщалось, что банк «Йошкар-Ола» на день разместил в депозит Банка России 280 млн руб.

Анна Кайдалова