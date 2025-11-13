Банк «Йошкар-Ола» на день разместил в депозит Банка России 280 млн рублей

Банк «Йошкар-Ола» разместил 280 млн руб. во временный депозит Банка России по операции «овернайт». Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Депозит оформлен сроком на один день — с 11 по 12 ноября 2025 года. В рамках сделки Банк России обязался вернуть сумму депозита и начисленные проценты.

Объем операции составляет 13,18% от балансовой стоимости активов банка, которая на 1 июля 2025 года составляла 2,12 млрд руб.

Сделка относится к числу существенных, но не крупных, и совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности банка.

Анна Кайдалова