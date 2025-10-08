Николай Карполь продолжит работу в «Уралочке НТМК» пока позволяет здоровье

Заслуженный тренер СССР и самый титулованный волейбольный тренер в мире Николай Карполь продолжит работать в екатеринбургском волейбольном клубе «Уралочка НТМК» пока ему позволяет здоровье, сообщил ТАСС. Об этом вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) заявил на пресс-конференции посвященной старту нового сезона Суперлиги чемпионата России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я думаю, что только бог знает, насколько здоровье позволит мне работать дальше. Главная моя задача сейчас — передавать тот опыт, который я наработал за эти годы, ведь мы этот опыт не просто накапливаем, а воплощаем в жизнь все, что сделали»,— сказал Николай Карполь.

По его словам, «Уралочка» сохранила уникальный стиль и тактику, созданные более 50 лет назад. «Я постараюсь помогать еще столько, сколько смогу, но это не значит, что мы будем работать так, как было раньше»,— подчеркнул господин Карполь.

Николай Карполь1 мая отметил свое 87-летие. С 2023 года он занимает пост старшего тренера «Уралочки-НТМК». Главным тренером клуба является его внук Михаил Карполь. С 1969 по 2023 год Николай Карполь был главным тренером команды, которую 14 раз приводил к победе в чемпионате России и 11 раз — в чемпионате СССР. Господин Карполь является почетным гражданином Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области.

Полина Бабинцева