Постпред РФ в Вене усомнился в готовности США принять предложение Путина по СНВ

Пока нет никаких признаков того, что США согласятся с предложением России в течение года придерживаться лимитов по договору о стратегических наступательных вооружениях еще год после его истечения, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«У американцев есть возможность, как предложил наш президент, условиться, что центральные количественные показатели будут соблюдаться еще год, а там, глядишь, получится продлить еще. Но пока никаких признаков того, что американцы пойдут на это, нет»,— сказал господин Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что «время начинает поджимать до истечения срока действия договора». И указал на то, что от американцев по-прежнему не прозвучало никакого ответа. «Если эти лимиты будут де-факто отменены и не будет даже устной договоренности о том, что количественные ограничения по ДСНВ будут соблюдаться, возникнет риск того, что ситуация пойдет вразнос»,— заключил господин Ульянов.

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США рассматривают предложение России по ДСНВ. Господин Рубио отметил, что в администрации президента США выразили к нему «некоторый интерес». В Вашингтоне обсуждают эту инициативу, но «активного, открытого разговора» между двумя странами пока нет, отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 октября сообщил, что Россия все еще ждет ответа США на предложение по ДСНВ. Срок действия договора истекает в 2026 году. 22 сентября президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп назвал инициативу «хорошей идеей», но более подробного комментария не дал до сих пор.

Что будет, если РФ и США не договорятся о лимитах на ядерные вооружения, читайте в материале «Ъ» «Все что ни делается, то к ядерному».

Анастасия Домбицкая