Британская телерадиокомпания «Би-би-си» внесла значительный негативный вклад в разрушение советской государственности. Теперь путем дискредитации президента Дональда Трампа корпорация хочет сделать то же самое с США, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам они гадили на протяжении десятилетий»,— подчеркнул господин Володин во время пленарного заседания Госдумы. Конгрессменов США спикер нижней палаты парламента призвал сделать все возможное, чтобы изгнать такие компании, как «Би-би-си», из своей страны.

9 ноября гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви и исполнительный директор вещателя Дебора Тернесс объявили об отставке. Компанию раскритиковали за искажение речи Дональда Трампа. Документальная программа «Би-би-си» Panorama вышла в эфир в 2024 году. Из нее следует, что господин Трамп якобы поддержал беспорядки в Капитолии в январе 2021-го. После раскрытия фейка американский президент назвал журналистов «Би-би-си» «коррумпированными», а руководство корпорации — «лживым». Позднее он пообещал подать на «Би-би-си» в суд.

