Дети погибшей в Таиланде женщины вернулись в Россию

Двое детей погибшей россиянки из Магаданской области вернулись в Хабаровск из Пхукета. Об этом сообщил зампред правительства региона Юрий Гришан в Telegram-канале. В аэропорту детей встретил их отец.

Юлию Бородихину нашли без сознания в доме на острове Пхукет в Таиланде, где она проживала вместе с детьми. Женщину доставили в больницу «Чалонг», но спасти ее врачам не удалось. По словам свидетелей, россиянка несколько дней жаловалась на здоровье. О ее смерти стало известно 4 ноября.