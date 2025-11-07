ТАСС: россиянка умерла на Пхукете, где жила с двумя детьми

Гражданка России Юлия Бородихина умерла в больнице на острове Пхукет, сообщили ТАСС в полиции Таиланда. У женщины остались двое детей.

О смерти россиянки полиции стало известно еще 4 ноября. Ее обнаружили без сознания дома, после чего доставили в больницу «Чалонг». Спасти женщину врачам не удалось. Как уточнили свидетели, перед смертью она несколько дней чувствовала себя плохо. Обстоятельства смерти женщины выясняются.

Генконсул в островной провинции Егор Иванов ранее говорил агентству, что российские дипломаты содействуют отправке в Россию детей умершей.