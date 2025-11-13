ЕС обвинил Red Bull в нарушении правил конкуренции

Еврокомиссия начала расследование деятельности Red Bull, передает агентство Reuters. Производителя энергетических напитков обвиняют в использовании доминирующего положения на рынке для вытеснения конкурентов. Сообщается, что компания пыталась ограничить продажи энергетиков объемом более 250 мл (стандартный объем банки Red Bull). От этого могли пострадать ее главные конкуренты, продающие свои напитки в форматах 449 и 500 мл, как например Monster Energy.

«Мы хотим узнать, могли ли подобные практики способствовать росту цены и снижению выбора у европейских потребителей,— заявила комиссар ЕС по конкуренции Тереза Рибера.— Это расследование — часть продолжающихся усилий комиссии по принуждению производителей еды к соблюдению правил честной конкуренции во благо европейского потребителя».

В случае подтверждения обвинений Red Bull рискует получить штраф в размере до 10% от годового дохода по всему миру. Это не первый случай конфликта австралийского бренда с европейскими регуляторами. В 2023 году компанию уже обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

Никита Литвинов