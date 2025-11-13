В России обнаружили более 60 неизвестных вирусов

Государственный центр вирусологии «Вектор» выявил свыше 60 ранее неизвестных вирусов. Исследование входило в программу «Виром России». Об этом на форуме «Золотая долина» в Новосибирске сообщил гендиректор центра Александр Агафонов.

По словам господина Агафонова, специалисты изучили образцы из 50 регионов страны. «Мы... изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства»,— уточнил гендиректор «Вектора» (цитата по ТАСС). После этого ученые планируют выяснить, насколько быстро эти вирусы могут эволюционировать и приведет ли это к появлению штамма с пандемическими свойствами.

Александр Агафонов отметил, что главная задача проекта — не только обнаружить существующие вирусы, но и выявить патогенные для человека. Кроме того, ученые хотят сократить число скринингов в вирусологических лабораториях. Отдавать предпочтение, убежден эксперт, следует технологиям искусственного интеллекта.