Бывший следователь из Москвы получил 14 лет за кражу драгоценностей из вещдоков

Таганский районный суд Москвы признал виновным в хищении и получении взятки бывшего замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Александра Задорина. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Фигуранту также запретили на 11 лет занимать государственные должности, сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дело о хищении было связано с пропажей вещдоков: драгоценностей, изъятых во время обыска в ювелирном салоне Vangold в ТРЦ «Мега Химки» в 2019 году. Их общая стоимость превышала 19 млн руб. Следствие рассматривало версии, что вещдоки исчезли уже из камеры хранения или хранились в сейфе в кабинете Задорина.

В 2022 году экс-замглавы ММСУТ задержали, 31 декабря его отправили в СИЗО. В конце июня 2023 года следователю вменили получение взятки от бизнесмена Вячеслава Дьяченко. Последнего обвиняли в авиакатастрофе над Истринским водохранилищем в 2015 году. За 2,5 млн руб. Задорин пообещал помочь предпринимателю избежать уголовной ответственности.

Гособвинение запрашивало для Александра Задорина 15 лет колонии и лишение права на занятие госдолжностей на 10 лет. Защита настаивала на возврат дела прокурору для устранения недостатков. Суд отказал в возврате дела, после чего адвокаты заявили об отсутствии состава преступления и невиновности экс-следователя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вещдоки приносят только сроки».

Никита Черненко