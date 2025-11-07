Вещдоки приносят только сроки

15 лет колонии строгого режима грозит бывшему заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Александру Задорину. Именно такой срок запросил для обвиняемого в растрате вещдоков и получении взятки офицера прокурор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника СКР Александра Задорина, состоящее из 58 томов, Таганский суд Москвы рассматривает с июня прошлого года. Офицер обвиняется в особо крупной растрате и получении взятки (ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе прений гособвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Адвокаты Александра Задорина настаивали на возвращении дела прокурору для устранения нарушений норм УПК. Однако это ходатайство судья Альбина Тимакова отклонила. В итоге защита заявила, что считает виновность своего клиента недоказанной и попросила его оправдать по всем вмененным эпизодам.

Начиналось расследование этого уголовного дела 30 декабря 2020 года с банальной кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Тогда стало известно, что Александра Задорина подозревают в причастности к исчезновению вещдоков из уголовного дела. Речь шла об изъятых еще в апреле 2019 года во время обыска в ювелирном салоне Vangold в торгово-развлекательном центре «Мега Химки» в Московской области драгоценностях.

По одним данным, они хранились в сейфе в служебном кабинете Александра Задорина, а по другим — исчезли уже якобы из камеры хранения вещдоков.

Задержали заместителя руководителя ММСУТ ровно через два года после возбуждения уголовного дела — 30 декабря 2022 года. В тот же день ему предъявили обвинение в хищении вещдоков. 31 декабря Дорогомиловский суд Москвы отправил Александра Задорина в СИЗО.

Впрочем, там он задержался лишь на полтора месяца: в феврале 2023 года Мосгорсуд счел возможным изменить обвиняемому реальный арест на домашний.

Однако уже в конце июня того же года обвинение фигуранту утяжелили, вменив еще и получение взятки.

По версии следствия, за 2,5 млн руб. офицер обещал виновнику произошедшей 6 августа 2015 года над Истринским водохранилищем авиакатастрофы избежать уголовной ответственности. Как рассказывал “Ъ”, тогда столкнулись гидросамолет Cessna 206 и вертолет Robinson 44. Обе машины, в которых в общей сложности находились девять человек, в том числе трое детей, рухнули в воду и затонули. Спасти никого не удалось.

Катастрофа произошла в субботний день примерно в 20:20 на глазах у многочисленных отдыхающих. Совершавший прогулочный полет легкомоторный Cessna 206, на борту которого находилось пять человек, включая двоих детей, начал набирать высоту, когда на пути у него оказался вертолет Robinson 44.

По словам очевидцев, гидроплан задел винт вертолета, после чего обе машины рухнули в воду с высоты несколько десятков метров примерно в полукилометре от берега. Среди погибших оказались продюсер информационной службы Первого канала Елизавета Хакимова и чемпион мира по парапланерному спорту Вадим Бухтияров, находившийся за штурвалом вертолета. Отправляясь в последний полет с площадки Лечищево, он уведомил диспетчеров о взлете и предоставил план полета. Пилот же Cessna Михаил Ермольчев, стартовавший с площадки Шевлино, о своем вылете диспетчерской службе не сообщал.

В ходе расследования выяснилось, что гидросамолет принадлежал бизнесмену Вячеславу Дьяченко. При этом последний заявил, что погибший летчик якобы взял его самолет без разрешения, чтобы за деньги катать пассажиров. Однако в проводившем расследование обстоятельств ЧП ММСУТ установили, что господин Дьяченко занимался нелегальным бизнесом совместно с опытным пилотом Михаилом Ермольчевым. Как полагает следствие, именно Вячеслав Дьяченко и передал Александру Задорину взятку несколькими траншами.

В конце июня 2023 года, когда следствие предъявило лишившемуся своей должности господину Задорину новое обвинение, Дорогомиловский суд вновь отправил фигуранта в СИЗО, где он находится и сейчас.

Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия Александр Задорин заявлял о своей непричастности к совершению вменяемых ему преступных эпизодов и даже добровольно прошел исследование с применением полиграфа. Правда, что именно показал прибор, защита обвиняемого не уточняла.

Оглашение приговора Александру Задорину намечено на 13 ноября.

Олег Рубникович