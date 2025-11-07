Вещдоки приносят только сроки
Следователю СКР грозит внушительное наказание за исчезнувшие драгоценности
15 лет колонии строгого режима грозит бывшему заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Александру Задорину. Именно такой срок запросил для обвиняемого в растрате вещдоков и получении взятки офицера прокурор.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника СКР Александра Задорина, состоящее из 58 томов, Таганский суд Москвы рассматривает с июня прошлого года. Офицер обвиняется в особо крупной растрате и получении взятки (ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе прений гособвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Адвокаты Александра Задорина настаивали на возвращении дела прокурору для устранения нарушений норм УПК. Однако это ходатайство судья Альбина Тимакова отклонила. В итоге защита заявила, что считает виновность своего клиента недоказанной и попросила его оправдать по всем вмененным эпизодам.
Начиналось расследование этого уголовного дела 30 декабря 2020 года с банальной кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Тогда стало известно, что Александра Задорина подозревают в причастности к исчезновению вещдоков из уголовного дела. Речь шла об изъятых еще в апреле 2019 года во время обыска в ювелирном салоне Vangold в торгово-развлекательном центре «Мега Химки» в Московской области драгоценностях.
По одним данным, они хранились в сейфе в служебном кабинете Александра Задорина, а по другим — исчезли уже якобы из камеры хранения вещдоков.
Задержали заместителя руководителя ММСУТ ровно через два года после возбуждения уголовного дела — 30 декабря 2022 года. В тот же день ему предъявили обвинение в хищении вещдоков. 31 декабря Дорогомиловский суд Москвы отправил Александра Задорина в СИЗО.
Впрочем, там он задержался лишь на полтора месяца: в феврале 2023 года Мосгорсуд счел возможным изменить обвиняемому реальный арест на домашний.
Однако уже в конце июня того же года обвинение фигуранту утяжелили, вменив еще и получение взятки.
По версии следствия, за 2,5 млн руб. офицер обещал виновнику произошедшей 6 августа 2015 года над Истринским водохранилищем авиакатастрофы избежать уголовной ответственности. Как рассказывал “Ъ”, тогда столкнулись гидросамолет Cessna 206 и вертолет Robinson 44. Обе машины, в которых в общей сложности находились девять человек, в том числе трое детей, рухнули в воду и затонули. Спасти никого не удалось.
Катастрофа произошла в субботний день примерно в 20:20 на глазах у многочисленных отдыхающих. Совершавший прогулочный полет легкомоторный Cessna 206, на борту которого находилось пять человек, включая двоих детей, начал набирать высоту, когда на пути у него оказался вертолет Robinson 44.
По словам очевидцев, гидроплан задел винт вертолета, после чего обе машины рухнули в воду с высоты несколько десятков метров примерно в полукилометре от берега. Среди погибших оказались продюсер информационной службы Первого канала Елизавета Хакимова и чемпион мира по парапланерному спорту Вадим Бухтияров, находившийся за штурвалом вертолета. Отправляясь в последний полет с площадки Лечищево, он уведомил диспетчеров о взлете и предоставил план полета. Пилот же Cessna Михаил Ермольчев, стартовавший с площадки Шевлино, о своем вылете диспетчерской службе не сообщал.
В ходе расследования выяснилось, что гидросамолет принадлежал бизнесмену Вячеславу Дьяченко. При этом последний заявил, что погибший летчик якобы взял его самолет без разрешения, чтобы за деньги катать пассажиров. Однако в проводившем расследование обстоятельств ЧП ММСУТ установили, что господин Дьяченко занимался нелегальным бизнесом совместно с опытным пилотом Михаилом Ермольчевым. Как полагает следствие, именно Вячеслав Дьяченко и передал Александру Задорину взятку несколькими траншами.
В конце июня 2023 года, когда следствие предъявило лишившемуся своей должности господину Задорину новое обвинение, Дорогомиловский суд вновь отправил фигуранта в СИЗО, где он находится и сейчас.
Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия Александр Задорин заявлял о своей непричастности к совершению вменяемых ему преступных эпизодов и даже добровольно прошел исследование с применением полиграфа. Правда, что именно показал прибор, защита обвиняемого не уточняла.
Оглашение приговора Александру Задорину намечено на 13 ноября.